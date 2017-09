[Promo] Une TV LG 4K 49'' à 479 € (49UJ634V)

Jusqu'à minuit, le site Vente Privée propose la TV LG 49UJ634V à seulement 579 €, au lieu de 699 €. Et comme LG rembourse 100 € sur ce modèle jusqu'au 17 septembre, l'addition finale n'est finalement que de 479 €.



La télévision LG 49UJ634V est équipée d'une dalle LCD IPS de 49 pouces de diagonale (soit 128 cm). Cette dernière a une définition 4K, soit 3 840 x 2 160 pixels. Elle est également compatible HDR.



Cette TV peut se connecter à Internet (via votre box en Wi-Fi) afin d'offrir un accès direct à de nombreuses applications comme Youtube, Netflix,etc. Un navigateur Internet est également présent. L'interface de cette TV fonctionne sous WebOS et s'avère très réactive.



La 49UK634V est également capable de lire vos fichiers multimédias stockés sur votre réseau (la compatibilité DLNA est assurée) ou sur un support USB (deux ports font partie de la connectique, qui comprend aussi trois entrées HDMI et une sortie audio numérique optique). Les ports USB peuvent être utilisés pour enregistrer vos programmes TV préférés (avec une fonction Timeshift).





