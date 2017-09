Terminator 6 : Linda Hamilton (Sarah Connor), Schwarzy et Cameron à nouveau réunis !

Si l’on savait d’ores et déjà qu’un sixième film Terminator était en préparation, le magazine Hollywood Reporter a dévoilé davantage d’informations ce mardi.

En mai dernier, Arnold Schwarzenegger indiquait qu’un sixième film Terminator était bel et bien en préparation, sans dévoiler cependant davantage d’informations sur l’histoire, le casting ou la réalisation. Finalement, c’est le producteur James Cameron qui a dévoilé plusieurs éléments du film. Le réalisateur des deux premiers opus a en effet annoncé que la comédienne Linda Hamilton, qui incarnait Sarah Connor dans Terminator 2, serait de retour dans le sixième film. Elle reviendra donc aux côtés d’Arnold Schwarzenegger, qui sera lui aussi présent dans le rôle du T-800.

Par ailleurs, James Cameron a également indiqué que Tim Miller, le réalisateur du premier film Deadpool, serait chargé de la réalisation du long-métrage. James Cameron quant à lui sera chargé de la production du film et a développé l’idée du scénario qui devrait être une suite directe à Terminator 2 : « Nous avons des personnages du futur et du présent. Il y aura surtout des nouveaux personnages, mais nous aurons Arnold et Linda pour ancrer l’histoire ».

On ignore encore quand sortira précisément le sixième volet de Terminator. Le tournage devrait débuter en mars prochain, avec une sortie dans le courant de 2019. Outre Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton, on devrait également retrouver Christian Bale dans le rôle de John Connor qu’il tenait déjà en 2009 dans Terminator Renaissance.