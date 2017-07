Terminator : le sixième film pourrait être un reboot

Le terminator, un des robots les plus iconiques du cinéma, pourrait revenir sur le grand écran avec un reboot de la saga, annonce son créateur James Cameron. C’est lors d’une interview donnée au site australien News.com.au que le cinéaste a confié son désir de « réinventer la franchise ».

« Je discute actuellement avec David Ellison, qui détient actuellement les droits de la franchise aux États-Unis », explique James Cameron. « Ces droits me reviendront d’ici un an et demi selon les lois américaines, et lui et moi discutons donc de ce que nous pouvons en faire. Pour l’instant, nous imaginons créer un arc en trois films et réinventer la série ». Cameron pense en effet que si les différentes technologies présentées dans Terminator paraissaient futuristes dans les années 80, la réalité semble de plus en plus en passe de rattraper la fiction, d’où l’envie de raconter à nouveau la guerre entre l’humanité et les machines.

Démarrée en 1984, la saga Terminator compte aujourd’hui 5 films qui ont célébré Arnold Scwharzenegger dans le rôle du robot tueur, une série TV et une série de Comics. Si l’acteur principal de la saga a pris de l’âge, il ne devrait toutefois pas être écarté de cette nouvelle série de films, puisqu’il avait lui-même confirmé il y a quelques semaines que la saga Terminator continuerait d’exister avec lui, et que « James Cameron a de bonnes idées pour continuer la franchise ». Reste à espérer qu'on retrouve un jour le niveau de qualité atteint dans Terminator 2.



