Tesla a enfin dévoilé son poids-lourd électrique

Ce jeudi, Tesla a officiellement présenté son premier camion électrique au public. Après avoir repoussé la présentation d’un mois, le constructeur donne enfin un aperçu de l’engin.



Hier, jeudi 16 novembre 2017, Elon Musk en personne a révélé le premier semi-poids lourd de Tesla. L’événement a eu lieu à Hawthorne près de Los Angeles à côté de la base de SpaceX. Baptisé Semi, le semi-poids lourd se distingue de ses concurrents par son design. En effet, ses courbes épurées et sa couleur matte peuvent étonner. Au niveau de la cabine, Tesla surprend en positionnant le siège du conducteur en plein milieu.



Le Semi est composé de quatre roues indépendantes et peut passer de 0 à 100 km/h en cinq secondes sans aucune charge. Avec une charge de 40 tonnes, le camion passe néanmoins de 0 à 100 km/h en vingt secondes. Par ailleurs, il est capable d’atteindre plus de 100 km/h sur une pente continue de 5%.

Le seul point faible du Semi semble être son autonomie. Le poids lourd peut parcourir jusqu’à 500 miles soit environ 800 kilomètres chargé à son maximum. Cela réduit de beaucoup l’autonomie des camions diesel actuels, mais Tesla explique que cela suffit pour que le transporteur puisse aller livrer la marchandise et revenir avec une seule charge. En effet d’après le constructeur 80% des trajets font moins de 400 kilomètres.



Tesla n’a pas encore annoncé le prix de son engin, mais il affirme que le Semi permettrait une économie de 20%. Son coût total au kilomètre serait de 1,26$ contre 1,51$ pour un camion traditionnel. La production devrait commencer dès 2019.

