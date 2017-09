La police à Denver roule en Tesla Model S

La police luxembourgeoise avait déjà annoncé avoir acquis deux voitures électriques Tesla Model S, il y a un mois. Maintenant, c’est au tour de la police de Denver, la ville la plus peuplée de l’État de Colorado, de se doter du bolide électrique le plus véloce de sa gamme.

Pour des activités de proximité

Le Denver PD a converti une Tesla Model S de près de 130 000 euros en une voiture de police avec un intérieur personnalisé et des sirènes. La « voiture de luxe » policière aurait été dévoilée pour la première fois dans une vidéo diffusée dans un forum du constructeur automobile américain. Un moteur de près 760 chevaux, une vitesse de pointe de 250 km/h et une accélération fulgurante de 0 à 100 km/h en un peu plus de deux secondes figureraient parmi les atouts de la berline policière.

La Tesla Model S de la Denver PD ne serait cependant pas utilisée comme une voiture de patrouille ou un véhicule à haute poursuite, selon le site Electrek.co, mais comme une voiture destinée aux « activités de proximité et aux événements spéciaux (défilés de voitures de police anciennes, etc). » En définitive, la Police de Denver a surtout voulu soigner son image.

