Tesla installera une usine en Chine

Tesla pourrait bientôt fabriquer des voitures en Chine. Le constructeur américain vient de recevoir l’autorisation de Pékin pour installer une usine sur le territoire chinois. La Chine représentant le plus grand parc automobile au monde, il s’agit d’une occasion rêvée pour Tesla.



D’après le Wall Street Journal, Tesla va implanter sa future usine dans la zone de libre-échange de Shanghai. Ce qui est le plus étonnant c’est que le constructeur américain aura le total contrôle sur son usine. Jusqu’à présent, une entreprise devait s’associer avec un partenaire local pour s’implanter en Chine. Le gouvernement chinois a récemment assoupli sa politique afin de favoriser le développement des véhicules électriques. Tesla sera donc le premier constructeur à posséder entièrement une usine sans partenaire chinois.



Si les voitures produites par Tesla seront quand même soumises à la taxe d’importation de 25%, cette opération sera tout de même bénéfique pour le constructeur. En ayant une usine en Chine, Tesla compte bien abaisser les coûts de production ce qui permettra de maintenir un prix de vente raisonnable. L’usine permettra également d’augmenter les capacités de production afin de répondre à une forte demande.



Le gouvernement chinois s’est engagé à interdire progressivement les véhicules à essence sur son territoire. Pékin veut en effet encourager les constructeurs à fabriquer plus de véhicules électriques.

>>>>>>>>>> Lire aussi : Tesla rappelle 11 000 Model X à cause d'un dysfonctionnement sur ses sièges