Tesla licencie des centaines d’employés en une semaine

La semaine dernière, Tesla a licencié des centaines de salariés. Si on ignore encore le nombre exact de personnes concernées, cette vague de licenciement toucherait différents types de postes. Un ancien employé du groupe a confirmé à la presse que Tesla avait licencié entre 400 et 700 personnes en une semaine. Cette décision suivait l’évaluation annuelle des salariés de Tesla. La compagnie a déclaré que les licenciements étaient la conséquence d’un manque de performance chez les employés concernés. Elle assure que l’évaluation a également vu des promotions.



Les licenciements ont aussi bien touché l’usine de production à Fremont, que le siège basé à Palo Alto en Californie. Parmi les employés licenciés, on retrouve des superviseurs et des managers. Cette vague de licenciements peut surprendre surtout lorsque l’on sait que la production des Model 3 a pris du retard. Tesla assure que le service commercial et l’administration ont été principalement touchés. Ces licenciements devraient donc avoir peu de conséquences sur la capacité de production.

