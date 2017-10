Tesla Model 3 : la production aurait pris du retard

Démarrée en juillet dernier, la production des Model 3 semble avoir pris du retard. Tesla n’aurait produit jusqu’ici que 260 exemplaires au lieu des 1500 prévus. La production semble avoir été perturbée, mais la compagnie assure qu’elle rattrapera son retard.



Lundi, Tesla a déclaré que la production des Model 3 avait été perturbée en ce mois de septembre. Si le constructeur stipule qu’il n’y a pas de problème fondamental avec la chaîne de production ou les fournisseurs, il s’agirait plutôt d’un engorgement.



Depuis le lancement de l’été, Tesla n’a produit que 260 Model 3 au lieu des 1500 prévus. Parmi les véhicules produits, 220 ont été livrés. Ces chiffres sont inquiétants, car la Model 3 représente un enjeu crucial pour Tesla. Il s’agit en effet de la première voiture électrique milieu de gamme du constructeur. Tesla compte en produire 500 000 véhicules en 2018 et 1 million d’ici 2020. Il s’agit d’une production de masse et un problème de production serait catastrophique.



Toutefois, dans un communiqué, Tesla a déclaré qu’ils avaient identifié les éléments à corriger et que le retard était rattrapable. Elon Musk espère atteindre les 10 000 exemplaires produits d’ici la fin de l’année.

