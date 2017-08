La Model S de Tesla aide un avion à atterrir

Le Lockheed U-2 est un avion créé en 1950 et qui continue à effectuer des vols à 70 000 pieds, soit plus de 20 000 mètres d’altitude. Il est toutefois très difficile à manœuvrer et nécessite la présence d’une voiture puissante et rapide pour l’aider à atterrir. C’est à ce moment-là qu’intervient la Model S de Tesla.



Le Lockheed U-2 a besoin d’un bolide capable d’accélérer très rapidement et d’atteindre une vitesse de 225 km/h, tout en roulant juste derrière lui. Dans le passé parmi les voitures qui ont été utilisées, on retrouve notamment la Chevrolet El Camino, la Camaro et la Pontiac GTO.



Il semble que la Model S de Tesla ait succédé à tous ses bolides. On peut en effet voir dans une vidéo YouTube publiée par Elliot Langram la Model S qui aide l’avion à décoller tout en l’accompagnant sur plusieurs mètres. La Model S est en effet un bon véhicule pour ce genre d’intervention. La voiture électrique est capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes seulement.



Tesla model S