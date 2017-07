Les Tesla Model S et Model X vont s'améliorer en accélération

Tesla a décidé de mettre à jour ses Model S et Model X et de revoir leurs performances à la hausse. Les deux nouvelles versions vont en effet gagner en capacité d’accélération. À quelques jours de la cérémonie de remise des 30 premiers Model 3, on apprend que Tesla prévoit des améliorations sur ses modèles déjà existants. Les Model S et Model X présentaient déjà des capacités d’accélération impressionnantes, mais Tesla ne cesse d’innover. Elon Musk a même déclaré qu’il fallait s’attendre à voir une mise à jour des modèles tous les 12 à 18 mois.

La Model S 75 passe désormais de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes contre 5,8 avant la mise à jour. La voiture gagne ainsi 1,2 seconde d'accélération sur la distance. En ce qui concerne l’autre modèle, la Model X 75D passe désormais de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes contre 6,2 secondes auparavant soit un gain de 1 seconde.



Ce gain de performance est uniquement disponible sur les exemplaires produits après la mise à jour. Cette amélioration à la hausse est faite sans qu’aucune hausse des prix ne soit prévue ce qui a le don d’agacer les clients qui ont acheté les mêmes voitures au même prix pour des performances moindres. Elon Musk a très bien fait comprendre que la compagnie ne cesserait jamais d’améliorer ses modèles et que les personnes qui se plaignaient n’avaient qu’à acheter une autre marque de voiture.



>>> Lire aussi : Tesla dévoile (un peu) son Model Y