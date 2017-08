La Tesla Model S établit un nouveau record d’autonomie

Des conducteurs de Model S en Italie viennent d’atteindre un nouveau record. Ils ont réussi à parcourir plus de 1000 kilomètres avec une seule charge. Ce nouvel exploit arrive quelques semaines après qu’un premier record avait été établi en Belgique. Un conducteur avait atteint les 900 kilomètres en une seule charge.



En juin dernier, le patron de Tesla, Elon Musk avait déclaré que la Model S était capable de rouler pendant 1000 kilomètres sans être rechargée. Un groupe d’Italiens, propriétaires d’une Model S, a donc accepté le challenge. Ils ont atteint le record de 1078 kilomètres avec une seule charge en parcourant les routes du sud de l’Italie pendant près de 29 heures.



Les conducteurs italiens ont utilisé la méthode « hypermilling » qui consiste à rouler à une vitesse raisonnable et constante tout en freinant le moins possible. Ils ont également utilisé le logiciel de conduite assistée Autopilot qui a, d’après eux, facilité le défi. En effet, l’Atupilot a permis de s’assurer que la vitesse était constante sur la durée.



C’est la première fois qu’une voiture électrique atteint 1000 kilomètres avec une simple charge. Elon Musk ne s’est d’ailleurs pas retenu de le rappeler sur son Twitter.

