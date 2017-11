Tesla dévoile son nouveau Roadster avec une autonome de 1000 km !

Tesla a surpris tout le monde en dévoilant hier son nouveau Roadster électrique. Avec une autonomie de 100 kilomètres, le bolide serait également la voiture la plus rapide jamais produite.



On ne s’y attendait pas. Ce jeudi lors de la présentation de son premier poids lourd électrique, Tesla a créé la surprise en dévoilant un tout nouveau roadster. Il s’agit d’un coupé décapotable de quatre places avec 4 roues motrices. Ce n’est pas la première fois que Tesla propose un roadster. Le premier avait été lancé en 2008, mais il n’était qu’une version électrique du Lotus Elise.



Le nouveau Tesla Roadster est bien différent du premier. Il abrite une batterie de 200 kWh qui permet une autonomie de 997 km. Le bolide est capable de passer de 0 à 96 km/h en seulement 1,9 seconde. Il est d’ailleurs capable d’atteindre la vitesse maximale de 400 km/h.



En termes de design, le nouveau bolide est équipé d’un toit coulissant et dispose d’un tableau de bord aux allures d’une Formule 1 avec néanmoins un écran tactile.



Le Tesla Roadster sera vendu 200 000 euros avec la possibilité de verser un acompte de 42 000 euros pour faire une réservation. Le véhicule ne sera pas commercialisé avant 2020.

