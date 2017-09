Tesla présentera son poids lourd électrique le 26 octobre

Hier, le patron de Tesla, Elon Musk a annoncé sur Twitter la date de présentation de son poids lourd électrique. La semi-remorque sera officiellement dévoilée le 26 octobre prochain à Hawthorne en Californie.



Le mois dernier, des rumeurs avaient annoncé que Tesla allait dévoiler son poids lourd électrique en septembre. Nous savons désormais de source sûre que l’événement aura lieu un mois plus tard que prévu soit en octobre prochain. Si Elon Musk a officiellement annoncé la nouvelle sur son compte Twitter, le constructeur n’a pas encore envoyé d’invitations.



La semi-remorque électrique de Tesla est très attendue surtout depuis que la production de la Model 3 a enfin démarré. D’après Elon Musk, son poids lourd électrique permettrait plus de sécurité, de réduire le coût du transport, mais serait également facile à manier. Pour en savoir plus sur l’engin, il faudra désormais attendre un peu plus d’un mois.

>>>>>>>>> Lire aussi : Cummins dépasse Tesla et lance un poids-lourd électrique