Tesla rappelle 11 000 Model X à cause d'un dysfonctionnement sur ses sièges

Tesla vient de rappeler 11 000 Model X par prévention. Des tests internes auraient repéré un problème d’ajustement au niveau du siège arrière. Le constructeur a donc invité les propriétaires des véhicules concernés à faire réparer leurs SUV. Le rappel concerne 11 000 Model X fabriqués entre le 28 octobre 2016 et le 16 août 2017. Tesla a déclaré que seulement 3% des véhicules seraient affectés par le problème. Par ailleurs, aucun propriétaire de Model X n’a pour l’instant remonté un quelconque dysfonctionnement au niveau du siège arrière. Il s’agirait donc là d’une action préventive.



Lors de tests internes sur les Model X, le constructeur automobile aurait repéré un défaut au niveau du siège de la deuxième rangée situé juste à l’arrière du conducteur. Un câble était en effet mal réglé et pouvait faire avancer le siège en cas de collision. Tesla a envoyé des mails à ses clients en leur demandant de se rendre au centre de réparation agréé ou en leur proposant d'envoyer un technicien chez eux. La réparation ne durerait qu’une dizaine de minutes.



Ce n’est pas la première fois que Tesla rappelle des véhicules par prévention. En avril dernier, le constructeur avait rappelé 53 000 Model S et Model X pour un problème de frein de stationnement.

>>> Lire aussi : Tesla remplace Nvidia par Intel pour son système à bord