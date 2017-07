Tesla diffusera en direct la remise des premières Model 3 demain

Comme annoncé, Tesla va remettre les premières Model 3 aux propriétaires ce vendredi 28 juillet lors d’une cérémonie. Le constructeur a décidé de filmer en direct la remise en mains propres des 30 premières Model 3.

Le premier à recevoir le nouveau véhicule sera Elon Musk lui-même. Ce premier exemplaire avait été commandé par Ira Ehrenpreis qui a finalement décidé d’en faire cadeau au patron de Tesla. Les 29 heureux élus restants sont pour la plupart d’autres employés de la compagnie.

La Model 3 est une voiture très importante pour Tesla. Il s’agit de son véhicule électrique le plus accessible qui va être produit en masse. Pour le moment, Tesla a déjà reçu 400 000 commandes. Le mois prochain, Tesla compte livrer 100 exemplaires suivis de 1 500 exemplaires de plus en août. La production va monter en cadence plus tard avec 10 000 exemplaires par semaine.



Tesla diffusera en direct la cérémonie des remises des 30 premières Model 3 aujourd’hui à 8 :45PM PT soit demain à 5H45 du matin en France.



