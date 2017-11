Tesla tease à nouveau son poids-lourd électrique

En attendant la présentation officielle, Tesla dévoile un nouveau teaser de son poids lourd électrique. Le constructeur a d’ailleurs commencé à envoyer les invitations pour son grand événement. Tesla a dévoilé une nouvelle image qui donne une vague idée de ce à quoi pourrait ressembler son camion 100% électrique. On aperçoit ainsi les courbes de l’engin avec ses phares éclairés. En bas de l’affiche, le texte confirme que la présentation aura lieu le 16 novembre prochain à Hawthorne en Californie.



La présentation du poids lourd était initialement prévue en octobre, mais le constructeur a dû repousser l’événement à novembre à cause d’autres projets. La production des Model 3 connaissait en effet un certain retardet Tesla s’était également engagé à envoyer des batteries à Porto Rico qui avait été fortement touché par l’ouragan Maria.



Si ce nouveau teaser ne donne pas un réel aperçu du camion, il faudra attendre le 16 novembre pour le découvrir. Tesla devrait présenter un prototype puisque la production n’est pas prévue avant l’année prochaine.

