Vers la mise en place d’une « taxe Tesla » en Norvège ?

Les véhicules électriques abîment aussi les routes

Siv Jensen, le grand argentier norvégien, a présenté devant le parlement le budget pour l’année 2018. Le gouvernement prévoit de revoir à la baisse les exemptions fiscales dont bénéficient les voitures électriques qui pèsent plus de 2 tonnes. Si la proposition est adoptée, la Tesla X serait une des premières « victimes ». Selon les estimations, un client potentiel débourserait 7500 supplémentaires pour acheter un exemplaire. Le ministre des Finances avance que ces véhicules dégradent autant les routes que les modèles à combustion, il est donc normal d’augmenter leur contribution à l’entretien des infrastructures.

Ce projet a suscité de vives réactions. Aujourd’hui, on peut dire que la Norvège est l’eldorado des voitures électriques. Cette année, 1 Norvégien sur 5 a acheté un tel modèle. D’ailleurs, le royaume a affiché ses ambitions de suspendre les ventes de voiture à essence et diesel d’ici 2025. Pour Christina Bu, secrétaire générale de l’Association des voitures électriques, l’adoption de cette mesure enverrait un signal négatif aux consommateurs et aux constructeurs.

La « taxe Tesla » aurait du mal à passer

Actuellement, le gouvernement norvégien est loin d’avoir la majorité au sein du Parlement et ses alliés traditionnels de centre droit ont indiqué qu’ils voteront contre cette mesure. En effet, un accord établi en 2015 soulignait que les incitations fiscales accordées aux véhicules électriques seront maintenues jusqu’en 2020.

>>> Lire aussi : Tesla licencie des centaines d’employés en une semaine