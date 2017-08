[Test] Processeur : quel valent les nouveaux Ryzen 3 1300X et 1200 d'AMD ?

Revigoré par le succès de ses Ryzen 5 et 7, AMD continue sur sa lancée en dévoilant aujourd’hui ses Ryzen 3 1300X et 1200, deux CPU attaquant Intel sur le marché de l’entrée de gamme. Les Core i3 d’Intel sont particulièrement bien implantés sur ce marché et constituent la gamme la plus populaire pour les configurations d’entrée de gamme. AMD espère donc remuer tout ça avec de véritables processeurs à quatre cœurs, moins chers que les double-cœurs de son concurrent. Et comme si ce n’était pas suffisant, le Ryzen 3 propose également un coefficient multiplicateur débloqué. Intel est-il réellement préparé à repousser un tel assaut ? Pour le savoir, nos collègues de Tom’s Hardware ont testé pour vous les Ryzen 3 1300X et 1200.

>>> Test des Ryzen 3 1300X et 1200 : parfaits pour jouer sans se ruiner ?