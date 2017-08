[Test] AMD Ryzen Threadripper : beaucoup de coeurs pour beaucoup de puissance

Avec ses 16 cœurs et 32 threads, le Ryzen ThreadRipper 1950X d’AMD est probablement le plus gros lancement de processeur (et à coup sûr le processeur le plus gros) de l’année. Et ce n’est pas peu dire, au vu des nombreux Ryzen qui s’attaquent depuis quelques mois maintenant à tous les segments du marché des CPU de bureau. AMD se concentre désormais sur le haut de gamme, avec un produit doté de 60% de cores en plus, de 36% de lignes supplémentaires et de 68% de cache en plus par rapport aux Skylake-X d’Intel, à tarif similaire. Mais que vaut ce nouveau ThreadRipper 1950X ? Pour le savoir, nos collègues de Tom’s Hardware l’ont testé pour vous.

>>> Test : AMD Ryzen Threadripper 1950X, une histoire de cœur