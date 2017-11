Wiz : on a testé les ampoules connectées concurrentes de Philips Hue

En matière d’ampoules et d’éclairages connectés, Philips Hue a beau être le leader, il ne s’agit pas là de la seule solution proposée sur le marché. D’autres acteurs, plus confidentiels, se sont également positionnés, comme Wiz du groupe TAOlight. Avec un tarif plus abordable et une installation simplifiée, sans bridge, les ampoules du fabricant hongkongais se veulent une bonne alternative à la solution de Philips. Mais que valent-elles à l’usage tant en termes d’intensité lumineuse que de réglages et d’utilisation via l’application ? Pour le savoir, la rédaction de Tom’s Guide a testé pour vous les ampoules connectées Wiz.

>>> [Test] Ampoule connectée Wiz : enfin un challenger pour les Philips Hue ?