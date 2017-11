iPhone X : que vaut le smartphone très très haut de gamme d'Apple ?

Ça y est : le tant attendu iPhone X d'Apple est sorti. Doté d'un écran de 5,8", équipé de nouveaux capteurs photo à l'arrière et de la technologie ID (qui remplace Touch ID), l'appareil fait fi du sempiternel bouton d'accueil au profit d'une nouvelle interface. Toutes ces améliorations justifient-elles son prix de 1159 € ? Car Autant dire qu'il s'agit de l'un des smartphones les plus onéreux du marché et que ses acquéreurs n'ont pas intérêt à être déçus. Nous avons donc testé l'appareil sous toutes les coutures et vous dévoilons nos conclusions dans notre grand test du jour.



[Test] iPhone X : faut-il craquer pour l'iPhone de tous les superlatifs