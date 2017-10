Essential Phone : on a testé le smartphone ultra design du papa d'Android

Alors que le smartphone se fait toujours attendre sur le territoire français, la rédaction de Tom’s Guide a eu l’occasion de tester le PH-1, tout premier smartphone d’Essential. Développé par Andy Rubin, le créateur d’Android, ce smartphone se veut particulièrement design, avec un écran bord à bord et une structure en titane et en céramique. Par ailleurs, il est équipé de composants hauts de gamme comme le processeur Snapdragon 835, ou le 128 Go de stockage. Mais que vaut-il à l’usage ? Le capteur photo est-il à la hauteur des autres caractéristiques, et le système modulaire vaut-il le coup ? Pour le savoir, la rédaction de Tom’s Guide a testé pour vous l’Essential Phone PH-1.

>>> Essential Phone (PH-1) : que vaut le premier smartphone du créateur d’Android ?