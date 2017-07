[Test] T1 Race : que vaut le fauteuil gaming de Corsair ?

Comme la plupart des fabricants de matériel informatique orienté gamer, Corsair propose son propre fauteuil permettant aux joueurs d’être assis confortablement. Le siège T1 Race reprend un design très proche de celui des voitures de sport et se veut particulièrement confortable, notamment avec son inclinaison possible jusqu’à l’horizontal complet. Mais comment le fauteuil s’assemble-t-il, est-il si solide qu’il n’y paraît et que valent ses finitions ? Pour le savoir, nos collègues de Tom’s Hardware ont testé pour vous le fauteuil Corsair T1 Race.

>>> Test : Corsair T1 Race, le siège gaming de trop ?