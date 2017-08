[Test] MSI GTX 1080 Ti Lightining : la plus puissante des cartes graphiques ?

La foudre de MSI frappe, avec une carte assez monstrueuse dans tous les domaines. Cette toute dernière GeForce GTX 1080 Ti Lightning fut présentée au Computex, et elle est désormais disponible en très haut de gamme pour un peu moins de 1000 euros. Avec des spécifications particulièrement impressionnantes, la GTX 1080 Ti Lightning est également lourde et épaisse. Mais que vaut-elle à l’usage et ses performances sont-elles à la hauteur de son tarif de 1000 euros ? Pour le savoir, nos collègues de Tom’s Hardware ont testé pour vous la MSI GTX 1080 Ti Lightning.

>>> Test MSI GTX 1080 Ti Lightning : la meilleure du moment