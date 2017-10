Mate 10 Pro : on a testé la nouvelle phablette design de Huawei

Après le Galaxy Note 8 de Samsung, c’est au tour de Huawei de sortir sa nouvelle phablette haut de gamme. Successeur du Mate 9, le Mate 10 Pro est toujours équipé d’un double capteur photo arrière, d’une batterie de 4000 mAh et d’un grand écran de 6 pouces. On appréciera également l’arrivée, pour la première fois, du nouveau processeur Kirin 970, ainsi que d’un design bord à bord. Mais que vaut-il réellement à l’usage, son interface est-elle agréable à utiliser, et l’intelligence artificielle embarquée est-elle utile ? Pour le savoir, la rédaction de Tom’s Guide a testé pour vous le Huawei Mate 10 Pro.

>>> [Test] Mate 10 Pro : on a testé la phablette de Huawei