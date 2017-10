[Test] Core i5-8600K : que vaut le processeur milieu de gamme d'Intel ?

Après leur test complet des processeurs Core i7-8700K et 8700, nos collègues de Tom’s Hardware s’attaquent désormais au 8600K d’Intel. Il s’agit toujours un hexacoeur haut de gamme, mais sans Hyper-Threading cette fois, et avec des fréquences légèrement inférieures, mais toujours débloquées pour l'overclocking. Un CPU suffisamment attractif pour faire face à Ryzen ? Pour le savoir, nos collègues de Tom’s Hardware ont testé et overclocké l’Intel Core i5-8600K.

>>> Test complet du Core i5-8600K : le bon compromis ?