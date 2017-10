[Test] Coffee Lake : que valent les nouveaux processeur hexacore d'Intel ?

Les premiers processeurs quadricœurs grand public d'Intel remontent à 2006, avec les Core 2 Quad, et même si les processeurs hexacœurs ont fait leur apparition quatre ans plus tard sur le marché très haut de gamme, le grand public va rester bloqué à quatre cœurs pendant une décennie. L’ère Coffee Lake débute donc avec le plus grand changement depuis une dizaine d'années chez Intel : le passage à six cœurs pour ses produits grand public, que ce soit sur les Core i3, Core i5 ou Core i7. Pour savoir si ces nouveaux processeurs valent le coup, nos collègues de Tom’s Hardware ont testé pour vous les nouveaux processeurs Core i7-8700K et 8700 d’Intel.

