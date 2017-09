[Test] iPhone 8 et 8 Plus : que valent les petits frères de l'iPhone X ?

Si l’iPhone X a volé la vedette lors de la présentation des nouveaux iPhone, les iPhone 8 et 8 Plus ne sont pas à négliger loin de là. S’ils n’arborent pas le même design bord à bord, ils sont tout de même vendus plusieurs centaines d’euros moins chers, intègrent le même processeur hyper puissant et proposent eux aussi une recharge sans fil, une première pour des smartphones d’Apple. Mais que valent-ils à l’usage et en comparaison des Galaxy S8 et Note 8, par exemple ? Pour le savoir, la rédaction de Tom’s Guide a testé pour vous les iPhone 8 et 8 Plus.

>>> [Test] iPhone 8 et 8 Plus : les smartphones les plus puissants du monde