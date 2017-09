Après avoir passé en revue l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus, on a simplement le sentiment d’avoir été en présence de belles mises à niveau comparées à l’iPhone X, en dépit du fait qu'ils partagent plusieurs des mêmes avancées. L'iPhone X (disponible le 27 octobre en précommande) ressemble à ce que l’on imagine du téléphone de demain et ne nous donne pas très envie de regarder en arrière.Quelque chose de très naturel se passe lorsque l’on tient l’iPhone X dans les mains. Il n’y a plus de bouton accueil, juste un écran bord à bord qui vous fait face. C’est l’aboutissement de 10 années d’évolution, mais au prix de 1 159 euros, pour le premier modèle, est-il assez réussi pour justifier cette folle dépense ?





La première chose que l’on remarque lorsqu’on l’a en main est son écran Super Retina de 5,8 pouces (2436 x 1125 pixels) affichant des images tout simplement magnifiques. Apple a finalement opéré une transition vers un écran OLED arguant du fait que cette technologie fournit des couleurs plus réalistes que n’importe quelle autre technologie disponible actuellement. Les tests que nous effectuerons en laboratoire par la suite nous le confirmeront peut-être, mais en attendant, le résultat est là et est, en effet, assez bluffant.



Quid ce cette encoche placée en haut de l’écran où sont situés la caméra et les autres capteurs ? Cela peut être perturbant, surtout lorsqu’on regarde une application sur fond blanc. Pour la lecture de vidéos, vous pouvez choisir le mode paysage en plein écran, ce qui est un peu étrange avec cette encoche dans le cadre, ou décider de remplir la majeure partie de l'écran, encoche non comprise.

iPhone X : les principales caractéristiques

Nom

iPhone X

Prix

1159 €, 1329 €

Taille

13,97 x 6,85 x 0.73 cm

Poids

148 grammes

Taille de l'écran(Résolution)

11,94 cm (1334 X 750)

CPU

A11 Bionic

Capacité

64 ou 256 GB

Caméra arrière

12 mpx

Caméra avant

7 mpx FaceTime HD

Méthode de déverrouillage

Touch ID

Couleurs

Noir, Argent, Gold



La fonctionnalité de l’iPhone X dont tout le monde va très probablement parler est l’appareil photo TrueDepth, qui permet de déverrouiller le smartphone à l’aide de FaceID. Il fonctionne si rapidement que l’on remarque à peine tout le travail effectué en arrière-plan. Apple prétend qu’il peut fonctionner dans l’obscurité et qu’il ne pourra pas être dupé par de simples photographies.

Mais cette caméra TrueDepth fait beaucoup plus que simplement déverrouiller l’iPhone X, car elle ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de la messagerie et de la réalité augmentée. Dans l’application Messages, par exemple, une nouvelle fonction Animoji permet de fusionner vos expressions faciales et votre voix à toute une galerie d’animaux (licorne, singe, cochon …), d’enregistrer le message et de l’envoyer. Beaucoup diront que c’est une simple nouveauté un peu anecdotique, mais il y a fort à parier que des millions de personnes l’utiliseront.

Apple à également étendu les capacités de cet appareil photo TrueDepth à l’intention des développeurs d’applications telles que SnapChat. On peut par exemple appliquer à son visage un filtre « peinture de guerre » si réaliste qu’il semble peint à la main. Et l’iPhone X n’est pas encore disponible à la vente.



L’iPhone X possède le même processeur A11 Bionic que l’iPhone 8 et que l’iPhone 8 Plus et devrait donc théoriquement être aussi rapide. Mais seul l’iPhone X possède une double stabilisation optique sur ses deux appareils photo arrière, gage d’une meilleure qualité d’image en conditions de faible luminosité, et de vidéos plus stables.

Le design est également plus soigné. Pas uniquement parce que l’écran occupe toute la surface avant, mais parce qu’il possède aussi une bande d’acier inox sur les côtés qui lui donne, surtout sur le modèle blanc, une finition plus haut de gamme. Sur la version Gris sidéral, cette bande d’acier se fond davantage avec la teinte du smartphone.

La navigation sur l’iPhone X est globalement similaire à celle sur l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus, car il suffit de glisser un doigt de bas en haut pour accéder à Home et de faire glisser et retenir pour voir toutes les applications ouvertes et les faire défiler. Le seul bémol concernant cette configuration est la vitesse, car on aurait aimé voir plus rapidement, sans délai, toutes les applications ouvertes. Vous pouvez également passer entre les applications plein écran en les basculant en bas de l’écran.

Malheureusement, l’iPhone X possède encore un connecteur Lightning pour la recharge (et tant pis pour l’USB-C …), mais il supporte la recharge sans fil Qi, une fonction qui s’est fait attendre et qui est également disponible sur les iPhone 8 et 8 Plus.

Concernant les fonctions de réalité augmentée, elles sont, elles aussi, similaires à celles des iPhone 8 et 8 Plus. Dans le jeu Warhammer Freeblade, par exemple, on peut placer des robots sur la table et les faire se battre avec des ombres qui semblent aussi réalistes que celles de leurs équivalents en figurines. Mais avec une sensation d’immersion supérieure sur l’iPhone X en raison de la nature et de la taille de son écran.

Les iPhone 8 et 8 Plus sont bien sûr des smartphones très intéressants, mais sur la base de nos premières impressions, l’iPhone X est celui que tout le monde voudra posséder.