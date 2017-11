Khadas : la mini box Android passée au crible

Le Khadas et un kit permettant de profiter d'un véritable petit PC fonctionnant sous Android. Vendu entre 63 et 93 euros, l'appareil est paré pour la 4K HDR et constitue un excellent choix pour qui souhaite s'équiper d'un Media Center à faible coût. Mais le Khadas tient-il réellement toutes ses promesses au niveau matériel et peut-on escompter s'en servir pour jouer aux titres dernier cri ? La réponse se trouve dans le test effectué par nos collègues et voisins de Tom's Hardware.

Test : Khadas, la mini box Android sauce Raspberry Pi