MacBook Pro : faut-il craquer pour la version 2017 du laptop d'Apple ?

Alors qu’Apple avait largement innové sur son MacBook Pro l’an dernier, le constructeur n’a apporté que peu de modifications sur la version 2017 de son ordinateur portable. On y retrouve cependant quelques nouveautés comme un pavé tactile bien plus large ou la disponibilité de nouveaux processeurs Kaby Lake s’Intel. Mais à l’usage, que vaut cette édition 2017 du MacBook Pro et vaut-il le coup de craquer ? Pour le savoir, la rédaction de Tom’s Guide a testé pour vous le MacBook Pro 2017 d’Apple au format 15 pouces.

>>> [Test] Que vaut l'édition 2017 du MacBook Pro 15 ?