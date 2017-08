[Test] Magiove VR : un casque de réalité virtuel pas cher mais efficace

Si Google ou Samsung proposent leurs propres casques de réalité virtuelle pour smartphone, il n’est pas nécessaire de payer plus de cinquante euros pour profiter d’une immersion confortable dans un monde virtuel. Le casque Magiove VR est en effet disponible à moins de 25 euros et n’a rien à envier sur le papier aux principaux casques concurrents. Mais que vaut-il à l’usage, est-il aussi confortable qu’annoncé et propose-t-il un affichage digne de concurrencer celui du Samsung Gear VR ? Pour le savoir, la rédaction de Tom’s Guide a testé pour vous le Magiove VR.

>>> [Test] Magiove VR : que vaut le plus abordable des casques de réalité virtuelle ?