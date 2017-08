Surface Laptop : on a testé le premier vrai portable de Microsoft

Après plusieurs modèles "hybrides", Microsoft se décide à sortir un véritable PC portable, dont le clavier ne se détache pas de l'écran, contrairement à la Surface Pro et le Surface Book. Le Surface Laptop est un 13,5" doté d'un design séduisant, d'un clavier au toucher exemplaire et de performances à faire pâlir la concurrence. Pourtant, il n'est pas dénué de quelques défauts, à commencer par son système embarqué (Windows 10 S), sa connectique limitée et son prix. Ses qualités peuvent-elles néanmoins faire pencher la balance en sa faveur face à ces quelques défauts ? Nous avons testé le nouvel appareil de Microsoft et vous proposons de consulter en 7 points nos conclusions.

[Test] Surface Laptop : un PC portable trop bien, mais trop cher