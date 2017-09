Après avoir testé plusieurs sièges gaming, et notamment le premier Noblechairs Epic du marché, nos collègues de Tom’s Hardware restent assez mitigés. Le nouveau fauteuil de jeu ICON est une petite perle de design, et pour cause, il est dessiné sur le modèle des sièges Porsche. Raisons de plus pour Tom’s Hardware de tester ce Noblechairs Icon sous toutes les coutures.

>>> Test noblechairs ICON : le Throne of Games !