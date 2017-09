Comparatif : quel processeur choisir pour bien profiter de la réalité virtuelle ?

Avec l’émergence de la réalité virtuelle, de plus en plus de constructeurs et d’éditeurs proposent des casques, des cartes graphiques et des jeux compatibles. Cependant, un autre critère est à prendre en compte pour bien profiter de l’expérience, le processeur. Nos collègues de Tom’s Hardware ont ainsi défriché le sujet en proposant outils et méthode de test pour évaluer les performances des PC en réalité virtuelle. Afin d’aller plus loin, ils ont également assemblé cinq configurations, trouvé le moyen de tester 11 titres Oculus Rift et discuté avec certains développeurs de leur utilisation des ressources CPU pour leurs jeux en réalité virtuelle.

>>> Réalité virtuelle : test de 5 CPU sur 11 jeux en VR