[Test] RX Vega 64 et 56 : faut-il craquer pour les nouvelles cartes graphiques ?

Plus de deux ans après la dernière carte graphique haut de gamme d'AMD, les Radeon RX Vega débarquent enfin sur la marché grand public, après une Vega Frontier Edition destinée aux professionnels. La R9 Fury X était parvenu à bien concurrencer le meilleur de l'époque chez NVIDIA, la question se pose aujourd'hui pour les RX Vega 64 et 56. Pour savoir si elle est à la hauteur, nos collègues de Tom’s Hardware ont testé pour vous les AMD Radeon RX Vega 64 et AMD Radeon RX Vega 56.

