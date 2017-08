S2 Booster Plus : simple révision ou vraie mise à jour de la trottinette d'E-Twow ?

E-Twow vient toujours de mettre à jour sa trottinette éléctrique Booster S2. Rebaptisée S2 Booster Plus, elle adopte, à quelques détails près, le même look que le précédent modèle. Néanmoins, elle réserve quelques belles surprises, comme une meilleure autonomie et une performance accrue, et de nouveaux accessoires améliorant la sécurité de l'appareil. Mais est-il vraiment intéressant d'investir dans cette nouvelle trottinette électrique, ou si l'ancien modèle reste une valeur sûre et indétrônable ? Nous avons testé pendant plusieurs jours la nouvelle S2 Booster Plus d'E-Twow et vous livrons nos conclusions.