Galaxy Note 8 : on a testé la nouvelle phablette de Samsung qui n'a pas explosé

Quand on évoque la marque Galaxy Note, on ne peut s'empêcher de penser au Note 7 sorti l'an passé aux États-Unis, puis retiré de la vente quasi immédiatement (l'appareil n'a même pas eu le temps de pointer le bout de son nez en France). Suite au marasme qui s'en est suivi, Samsung ne pouvait faire autrement de tenter de séduire son public de toutes les façons possibles, en dotant le Galaxy Note 8 d'un nouveau processeur, d'un meilleur capteur photo (il en a même deux), d'un écran bord à bord, etc. Mais tout ceci parviendra-t-il à redorer le blason de Samsung et à faire de ce smartphone l'un des appareils les plus incontournables de cette fin d'année ? Nous avons eu l'occasion d'éprouver le nouveau Galaxy Note 8 sous toutes les coutures et vous dévoilons les conclusions de nos tests.

[Test] Samsung Galaxy Note 8 : la meilleure phablette de l'année !