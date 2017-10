Sonos One : que vaut l'enceinte connectée de Sonos... sans Alexa.

Après sa gamme Play lancée en 2009, il est temps pour Sonos de proposer une nouvelle gamme de produits, encore plus connectés. Exit le simple multiroom, le constructeur va encore plus loin avec sa nouvelle enceinte Sonos One. Il s’agit non seulement d’une enceinte connectée offrant une bonne qualité sonore et une bonne intégration à l’écosystème multiroom de la marque, mais elle bénéficie également d’un assistant vocal, en l’occurrence Alexa d’Amazon. Du moins sur le papier. Alors qu’Alexa n’est pas disponible en France, la nouvelle enceinte One de Sonos vaut-elle le coup ? Pour le savoir, la rédaction de Tom’s Guide a testé pour vous la Sonos One.

>>> [Test] Sonos One : Alexa, mais t’es pas là, mais t’es où? (pas là, pas là)