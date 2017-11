Xbox One X : on a testé la console la plus chère du marché

Ce n'est un secret pour personne, la Xbox One X est actuellement la console de dernière génération la plus puissante du marché... Mais aussi la plus chère. Selon Microsoft, le prix de 499 € de l'appareil se justifie par ses composants internes, et notamment ses chipsets qui font d'elle la première console taillée pour la 4K en 60 FPS. Mais faut-il véritablement craquer pour elle ? Qu'apporte réellement la console en termes de gameplay ? Et si l'on n'a pas encore d'écran 4K, est-il raisonnable de franchir déjà le pas ? Pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, nous avons testé la console de jeu et vous livrons donc toutes nos impressions sur la toute nouvelle Xbox One X.



Xbox One X : on craque ou pas pour la console 4K de Microsoft ?