La fin de TF1 chez SF-/Numéricable ? Oui, mais en fait non

TF1 a annoncé qu’il allait couper ses canaux en direction des box SFR, le fournisseur d’accès n’ayant pas consenti à augmenter le montant de la redevance qu’il lui verse.



Samedi dernier, TF1 a annoncé qu’à partir « du 29 juillet 2017, date d’échéance des contrats, et en l’absence de tout accord avec le groupe TF1, Numéricâble-SFR n’est plus autorisé à exploiter commercialement MYTF1 et les chaînes en clair du groupe TF1. En conséquence, le groupe TF1 n’est plus en mesure de fournir à Numéricâble-SFR le service replay MYTF1 et a demandé à ce que le distributeur cesse l’exploitation commerciale des chaînes TF1, TMC, NT1, HD1, LCI. »



Une déclaration que SFR s’est empressée de maîtriser en voulant avant tout rassurer ses abonnés, expliquant que « rien ne change [pour eux] concernant la diffusion des chaînes du Groupe TF1 ». Idem pour « le service My TF1 [qui demeure] disponible via ordinateur, tablette, mobile et en OTT sur la télé ».

>>> SFR contre TF1 : le CSA entre dans la danse

Le FAI de Patrick Drahi en profite pour dénoncer cette action qu’il considère comme une « inique tentative de prise d'otage de ses clients ». Il regrette que TF1 n’ait pas attendu « la conclusion des recours en cours, celui formé par SFR devant le CSA comme celui d'Orange devant le Tribunal de Commerce ».



Pour rappel, TF1 réclame aux fournisseurs d’accès (Free, SFR, Canal, Orange, etc.) une augmentation de leur redevance sur la base d’un facteur 10. Elle passerait alors de 10 millions d’euros à 100 millions d’euros pour le total des opérateurs concernés.

>>> Free, SFR, Orange, Bouygues, qui a la meilleure box ?