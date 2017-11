The Boys : les comics totalement trash vont être adaptés en série TV

The Boys, la série complètement déglinguée de comics signée Garth Ennis and Darick Robertson, va être adaptée en série TV. L'information vient d'être confirmée par Amazon, qui produira et diffusera la série en 2019.



Développée à l'origine par Cinemax, qui a finalement abandonné l'idée depuis, l'adaptation de The Boys aura finalement bien lieu. Amazon vient en effet de commander huit épisodes à Seth Rogen et Evan Goldberg (que l'on connaît pour Preacher sur AMC). Le duo réalisera le pilote et produira la série, tandis que l'on retrouvera Eric Kripke, créateur de Supernatural, au scénario. « Dans un paysage saturé de spectacles de super-héros, The Boys est la prochaine évolution de ce genre si populaire », a déclaré Sharon Tal Yguado d'Amazon dans un communiqué.« Avec Eric, Evan, Seth et Original Film aux commandes de cette série, nous sommes ravis d'adapter à la télévision cette bande dessinée populaire, issue des esprits visionnaires de Garth Ennis et Darick Robertson. »



Si vous ne connaissez pas The Boys, retenez que cette série de comics, publiée en 2008 et 2012, se différencie par son humour trash et son côté totalement irrévérencieux à l'égard des super-héros. Perçus dans la BD comme des personnages obsédés, stupides, mercantiles et sans aucune morale, ils sont « surveillés » par une équipe d'agents spéciaux et marginaux (The Boys, ou les p'tits gars en VF). Dès que l'un des super-héros commet un acte répréhensible, The Boys interviennent en secret et prennent les mesures qui s'imposent, allant jusqu'à envoyer ad patres les super-héros les plus retords.



La série a provoqué un véritable ras de marée à sa sortie dans le monde des comics, puisqu'elle pointe du doigt tous les codes des BD américaines et critique vertement les codes peudo moraux inculqués par le monde super-héroïque. Espérons que la série TV saura conserver le même ton dénonciateur et le même humour que l'original en BD. La diffusion de The Boys sur Amazon Prime Videoest prévue pour début 2019.