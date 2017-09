The Current War : le biopic sur Thomas Edison se paie un premier trailer

En marge des énormes blockbusters qui se préparent pour la fin d'année (Star Wars VIII, Blade Runner 2049, Justice League...), il y a un film qui pourrait cependant créer la surprise tant son sujet est prometteur : The Current War relate l'histoire de l'inventeur Thomas Edison, l'homme qui a amené l'ampoule électrique dans tous les foyers.



C'est Benedict Cumberbatch (Sherlock, Doctor Strange, Star Trek Into Darkness, Imitation Game...) qui incarnera Thomas Edison, que l'on connaît surtout pour avoir amélioré l'ampoule électrique inventée par Joseph Swan. Mais Thomas Edison n'était pas qu'un inventeur à l'origine de plus d'un millier de brevets, c'était aussi un homme d'affaires qui a révolutionné l'industrie en permettant à tout un chacun de profiter de ses inventions à faible coût. Le film s'attardera donc sur la rivalité entre Thomas Edison et un autre inventeur et entrepreneur, George Westinghouse (incarné par Michael Shannon). Le trailer dévoile également d'un troisième inventeur, qui va aussi jouer un rôle important dans la démocratisation de l'électricité dans les entreprises et foyers américains : Nikola Tesla (incarné par Nicholas Hoult).



Le film est attendu pour le 22 novembre prochain aux États-Unis. La date de sortie française reste pour l'instant inconnue.

The Current War : la première bande-annonce (en VO uniquement).