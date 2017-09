The Disaster Artist : un retour plein d'humour sur le pire désastre du cinéma

Le film « The Disaster Artist : My Life Inside The Room » revient sur le tournage du long métrage de Tommy Wiseau, « The Room », sorti en 2003 et considéré comme un désastre absolu. La bande-annonce qui vient de sortir est un délice d'autodérision.



Une sortie prévue vers le mois de décembre

Alors que le film « The Disaster Artist : My Life Inside The Room » a profité d’un gros coup de projecteur lors de sa grande première au Festival International du film de Toronto, une nouvelle bande-annonce vient de paraître sur le web. En deux jours, le nouveau trailer comptabilise près d’un million et demi de vues sur la chaîne YouTube A24. Le film est réalisé par James Franco qui y interprète également le rôle de Tommy Wiseau, le réalisateur du film d’origine « The Room » que certains téléspectateurs jugent comme étant le pire film jamais réalisé dans le monde du cinéma.

« The Disaster Artist : My Life Inside The Room » a été réalisé pour être plus hilarant, accessible et plaisant, contrairement au film de 2003, selon le réalisateur et acteur James Franco qui a réagi aux différentes critiques.