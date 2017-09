The Gifted : les six premières minutes de la série mutante sont disponibles

The Gifted fait partie de ces séries attendues de pied ferme par les fans de comics (et les autres). En attendant que le premier épisode soit diffusé lundi prochain, Fox TV nous propose d'en découvrir les six premières minutes.



Reprenant à son compte certains personnages des comics Marvel, et plus particulièrement ceux liés à l'univers X-Men, la série The Gifted relate l'histoire d'une famille poursuivie par une organisation gouvernementale. Les deux enfants de la famille sont en effet dotés de super-pouvoirs, ce qui n'est pas absolument pas du goût des autorités, qui traquent et font disparaître les mutants. Le premier épisode de la série a été réalisé par Bryan Singer, qui connaît l'univers mutant sur le bout des doigts, puisqu'on lui doit la quasi-totalité des films X-Men sur grand écran. Et ça se voit : les six premières minutes visibles ci-dessous ne sont pas sans rappeler le début de X-Men Days of Future Past, ce qui est plutôt une très bonne chose. On y voit une jeune mutante (Blink) capable d'ouvrir des portails de téléportation poursuivie par la police. Elle fait connaissance avec d'autres mutants (Polaris, Thunderbird, etc.), comme elle, qui tentent de lui porter secours... Jusqu'au moment l'affaire tourne mal pour l'un d'entre eux.



Produite par Marvel Television et créée par Matt Nix, la série The Gifted entamera sa diffusion le 2 octobre prochain aux États-Unis. On ignore encore quelle chaîne de TV française compte la programmer... À moins qu'elle ne soit diffusée en priorité sur un service de SVoD comme OCS, qui détient déjà les droits de Legion, l'autre série mutante de la Fox ?

The Gifted - extrait de 6 minutes du pilote.