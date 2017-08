The Gifted : la série mutante se paie une nouvelle bande-annonce

La Fox vient de diffuser un nouveau trailer de la série The Gifted. Un peu plus court que celui publié en juillet dernier lors de la Comic-Con de San Diego, il révèle néanmoins quelques nouvelles séquences.



Cette nouvelle bande-annonce de The Gifted met davantage l'accent sur les relations entre les différents membres de la famille Strucker. Pour mémoire, The Gifted nous plonge dans les déboires de cette famille poursuivie par une organisation gouvernementale : les deux enfants sont en effet dotés de super-pouvoirs, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Le travail du père consistait justement à incarcérer les mutants, jusqu'au jour où il apprend que son fils et sa fille le sont. La nouvelle bande-annonce met justement en avant les rapports entre les enfants et leurs parents, ainsi que sur leur tentative désespérée de fuir les instances gouvernementales.



Par ailleurs, on apprend qu'un tout nouveau personnage vient de rejoindre le casting de la série : la mutante Dreamer, incarnée par Elena Satine. On a pu voir l'actrice dans une autre série de super-héros puisqu'elle jouait l'Asgardienne Lorelei dans la première saison d'Agents Of SHIELD. Dreamer possède la capacité d'altérer les souvenirs d'autrui et devrait jouer un rôle important dans un trio important entre le mutant Thunderbird et un autre personnage dont le nom est encore inconnu.

La série sera diffusée à compter du 2 octobre prochain sur la chaîne FOX aux États-Unis. Le premier épisode a été réalisé parBryan Singer, le père de la franchise X-Men au cinéma.