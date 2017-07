The Gifted : la série dérivée des X-Men livre un génial nouveau trailer

The Gifted se paie une nouvelle bande-annonce qui envoie du lourd. Si le premier trailer diffusé il y a deux mois laissait un arrière-goût de déjà-vu et revu, voici que le second remet les compteurs à zéro. Et si The Gifted était enfin « la » série mutante tant attendue des fans ?



The Gifted, c'est l'histoire d'Andy (le frère) et Lauren Strucker (la soeur), tous deux dotés de super-pouvoirs et se retrouvant pourchassés par les autorités, suite à une fête qui a mal tourné pour les deux jeunes mutants. L'ennui, c'est que le travail de leur père consiste justement à jeter tous les mutants en prison. Mais, comme le dévoile la bande-annonce, celui-ci change finalement de camp lorsqu'il apprend le sort de ses enfants. Ils sont également secondés par leur mère et d'autres jeunes aux super-pouvoirs, parmi lesquels on compte des personnages que les lecteurs de comics connaissent très bien : Thunderbird, Polaris, Blink et un petit nouveau, Eclipse.

The Gifted : cette nouvelle bande-annonce donne vraiment envie !

La Fox avait déjà diffusé un premier trailer de The Gifted en mai dernier, mais à l'occasion de la San Diego Comic-Con 2017, la chaîne vient de proposer une seconde bande-annonce plus punchy, enrichie de nouvelles images et de scènes d'action. On y apprend notamment la cause de la fuite des deux personnages principaux (Andy et Lauren), et on fait davantage connaissance avec les autres mutants qui vont les aider dans leur périple.

Au vu des nouvelles séquences, la série pourrait bien cartonner d'ici la fin de la fin de l'année, d'autant qu'à sa réalisation, on retrouve Bryan Singer, le papa des X-Men au cinéma. Si les relations avec les X-Men sont multiples (Blnk, les Sentinelles...), Matt Nix, l'un des créateurs de la série, a déclaré à la SDCC que The Gifted est indépendant des films et que le show se déroule dans son propre univers et sa propre ligne temporelle.

The Gifted sera diffusée à compter du 2 octobre prochain sur la Fox.