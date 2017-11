The Magic Order : Netflix annonce son premier comic book

En août dernier, Netflix faisait l'acquisition de Millarworld, la compagnie du prolifique auteur Mark Millar. Le diffuseur américain vient d'annoncer son premier comic book résultant de cette transaction : The Magic Order est une série de BD se déroulant dans notre monde, mais où les magiciens se cachent et vivent parmi nous.



Mark Millar, l'homme derrière les comics Civil War (qui ont fortement inspiré le film Captain America Civil War), Old Man Logan, The Authorityou encore Superman Red Son, travaille désormais pour Netflix. Si l'on pensait que la première étape de cette collaboration serait la scénarisation d'une nouvelle série TV, c'est finalement du côté des comics que Netflix a décidé de se tourner. The Magic Order relatera les aventures de cinq familles de magiciens, qui vivent dans notre monde dans le plus grand secret et qui protègent l'humanité depuis des siècles. Jusqu'au jour où un nouvel ennemi fait son apparition et décime les magiciens un à un.



« Mon idée, avec The Magic Order, était d'exploiter le thème d'un ordre secret de gentils sorciers, qui se sont débarrassés du mal il y a des centaines d'années, et qui vivent tranquillement parmi nous avec des cols bleus et mènent des vies ordinaires. Ils ont cette vie secrète, mais pour le monde extérieur tout est normal et cela donne l'impression d'être plus proche des Sopranos que du Seigneur des Anneaux », a déclaré Mark Millar à Entertainment Weekly.



Scénarisée par Mark Millar lui-même, la BD sera dessinée par un autre grand nom des comics : Olivier Coipel (The Legion, X-Men, Thor, Black Panther, House of M, etc.). The Magic Order entamera sa publication au printemps 2018, à la fois en numérique et en version imprimée. Mais nul doute que Netflix annoncera d'autres projets d'ici là avec le Millarworld, tant l'univers créé par Mark Millar peut être décliné à l'infini.