The Tick : la parodie de super-héros se paie sa bande-annonce

D'ici quelques semaines, Amazon diffusera The Tick, une toute nouvelle série de super-héros. Mais contrairement à ce qu'on peut avoir actuellement chez les autres diffuseurs, il s'agira en réalité d'une grosse parodie du phénomène super-héroïque.



The Tick est à l'origine un super-héros satirique paru dans des comics indépendants. Le personnage a rencontré un succès tel, qu'un dessin animé en 3 saisons a été réalisé par la Fox dans les années 90, puis une série TV au début des années 2000. On l'avait depuis un peu oublié, mais voilà que le super-héros tout de bleu vêtu revient à l'écran. Alors qu'un épisode pilote avait été diffusé l'an passé sur Amazon Prime Video, voilà la série complète débarque pour de bon et que, pour l'occasion, une première bande-annonce vient d'être dévoilée.



The Tick : la bande-annonce.

Si les gags pleuvent et que le ton est donné, le créateur du personnage confiait néanmoins à CBR : « Je ne veux pas que ce soit une succession de blagues. Et personne d'autre ne le veut, ce qui est étrange. » La série mettra l'accent sur la formation du jeune Arthur Everest, qui s'essaie lui aussi au dur métier de super-héros. Le rôle de The Tick a été confié à Peter Serafinowicz (la voix de Dark Maul dans Star Wars épisode I, c'était lui), tandis que l'intégralité du scénario a été écrite par Ben Edlund, le créateur du personnage.



Rendez-vous le 25 août prochain pour visionner la série.