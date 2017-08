The Walking Dead va avoir son jeu mobile en réalité augmentée

La série The Walking Dead aura droit à un nouveau jeu mobile en réalité augmentée. Intitulé The Walking Dead : Our World, le nouveau jeu mobile offre une expérience similaire à Pokémon Go. Les joueurs pourront ainsi s’immerger totalement dans l’univers The Walking Dead grâce à la technologie AR.



La chaîne américaine AMC a dévoilé une première vidéo promotionnelle pour la sortie du jeu. Dans la vidéo, on peut voir que les joueurs pourront utiliser plusieurs armes dont le fameux sabre de Michonne pour tuer les « rodeurs ». Le jeu compte également quelques versions virtuelles des personnages les plus populaires de la série tels que Rick, Daryl et Michonne qui pourront venir en aide face aux « rodeurs ».



The Walking Dead : Our World est développé par les studios finlandais Next Games, les mêmes qui ont créé le jeu mobile The Walking Dead : No Man’s Land. Ce dernier a rencontré un certain succès avec plus de 16 millions de téléchargements.



Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais The Walking Dead : Our World sera disponible à la fois sur iOS et Androiddès son lancement.

>>>>>>>>>> Lire aussi : The Waking Dead : le trailer de la saison 8 vient d'arriver et c'est la guerre!